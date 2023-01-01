1 Yemen riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile OMR → AED çevirin

1 omr
9,54 aed

1.00000 OMR = 9.54014 AED

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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OMR → AED çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 OMR → 0 AED
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Yemen riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yemen riyali

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Umman Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 OMR9.54014 AED
5 OMR47.70070 AED
10 OMR95.40140 AED
20 OMR190.80280 AED
50 OMR477.00700 AED
100 OMR954.01400 AED
250 OMR2385.03500 AED
500 OMR4770.07000 AED
1000 OMR9540.14000 AED
2000 OMR19080.28000 AED
5000 OMR47700.70000 AED
10000 OMR95401.40000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Umman Riyali
1 AED0.10482 OMR
5 AED0.52410 OMR
10 AED1.04820 OMR
20 AED2.09640 OMR
50 AED5.24100 OMR
100 AED10.48200 OMR
250 AED26.20500 OMR
500 AED52.41000 OMR
1000 AED104.82000 OMR
2000 AED209.64000 OMR
5000 AED524.10000 OMR
10000 AED1048.20000 OMR