bin Yemen riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile OMR → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yemen riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Umman Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
|1 OMR
|9.54014 AED
|5 OMR
|47.70070 AED
|10 OMR
|95.40140 AED
|20 OMR
|190.80280 AED
|50 OMR
|477.00700 AED
|100 OMR
|954.01400 AED
|250 OMR
|2385.03500 AED
|500 OMR
|4770.07000 AED
|1000 OMR
|9540.14000 AED
|2000 OMR
|19080.28000 AED
|5000 OMR
|47700.70000 AED
|10000 OMR
|95401.40000 AED