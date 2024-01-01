Yemen riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine

Reel döviz kuru ile OMR → AED çevirin

1.000 omr
9.539,99 aed

1.00000 OMR = 9.53999 AED

16:13 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8551751.0759589.33191.453021.652380.9474618.3724
1 GBP1.1693511.25815104.4591.699071.93221.1079121.4835
1 USD0.92940.794818183.02611.350451.535740.8805517.0755
1 INR0.01119420.009573110.012044410.01626540.01849710.01060570.205664

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Yemen riyalinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak OMR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut OMR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Yemen riyali için en iyi döviz çiftleri

OMR → USD

OMR → EUR

OMR → GBP

OMR → INR

OMR → JPY

OMR → RUB

OMR → AUD

OMR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Umman Riyali / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi
1 OMR9.53999 AED
5 OMR47.69995 AED
10 OMR95.39990 AED
20 OMR190.79980 AED
50 OMR476.99950 AED
100 OMR953.99900 AED
250 OMR2384.99750 AED
500 OMR4769.99500 AED
1000 OMR9539.99000 AED
2000 OMR19079.98000 AED
5000 OMR47699.95000 AED
10000 OMR95399.90000 AED
Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Umman Riyali
1 AED0.10482 OMR
5 AED0.52411 OMR
10 AED1.04822 OMR
20 AED2.09644 OMR
50 AED5.24110 OMR
100 AED10.48220 OMR
250 AED26.20550 OMR
500 AED52.41100 OMR
1000 AED104.82200 OMR
2000 AED209.64400 OMR
5000 AED524.11000 OMR
10000 AED1048.22000 OMR