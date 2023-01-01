Оманские риалы в дирхамы оаэ

Сконвертируйте OMR в AED по реальному обменному курсу

1 000 omr
9 540,11 aed

1.00000 OMR = 9.54011 AED

Среднерыночный курс в 0:0 UTC
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График изменения обменного курса OMR к AED

1 мин. назад 1 OMR → 0 AED
Среднерыночный курс

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.8611.074889.09021.457861.678060.958918.5349
1GBP1.1614411.24835103.4761.693261.949021.113721.5278
1USD0.93040.801057182.891.35641.561280.8921517.245
1INR0.01122460.00966410.012064210.01636390.01883560.01076310.208047

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Как произвести расчет конвертации из оманских риалов в дирхамы оаэ

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите OMR из выпадающего списка для исходной валюты и AED из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из OMR в AED, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Обменные курсы Оманский риал / Дирхам ОАЭ
1 OMR9.54011 AED
5 OMR47.70055 AED
10 OMR95.40110 AED
20 OMR190.80220 AED
50 OMR477.00550 AED
100 OMR954.01100 AED
250 OMR2385.02750 AED
500 OMR4770.05500 AED
1000 OMR9540.11000 AED
2000 OMR19080.22000 AED
5000 OMR47700.55000 AED
10000 OMR95401.10000 AED
Обменные курсы Дирхам ОАЭ / Оманский риал
1 AED0.10482 OMR
5 AED0.52411 OMR
10 AED1.04821 OMR
20 AED2.09642 OMR
50 AED5.24105 OMR
100 AED10.48210 OMR
250 AED26.20525 OMR
500 AED52.41050 OMR
1000 AED104.82100 OMR
2000 AED209.64200 OMR
5000 AED524.10500 OMR
10000 AED1048.21000 OMR