250 Yeni Zelanda dolarından Etiyopya birrine
Reel döviz kuru ile NZD → ETB çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Yeni Zelanda dolarından Etiyopya birrine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ETB seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → ETB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Etiyopya Birri
|1 NZD
|33.41950 ETB
|5 NZD
|167.09750 ETB
|10 NZD
|334.19500 ETB
|20 NZD
|668.39000 ETB
|50 NZD
|1670.97500 ETB
|100 NZD
|3341.95000 ETB
|250 NZD
|8354.87500 ETB
|500 NZD
|16709.75000 ETB
|1000 NZD
|33419.50000 ETB
|2000 NZD
|66839.00000 ETB
|5000 NZD
|167097.50000 ETB
|10000 NZD
|334195.00000 ETB