bin Etiyopya birrinden Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile ETB → NZD çevirin

1.000Br ETB = 0.01398$ NZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

ETB → NZD çevrim grafiği

0

Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

NZD
1 ETB → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0.01430.0152
Düşük0.01370.0132
Ortalama0.01390.0140
Değişim0.50%-6.78%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 ETB → NZD istatistikleri

ETB → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0.0143, en düşük 0.0137 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0.0139 oldu. ETB → NZD kurundaki değişiklik 0.50 değerindeydi.

ETB → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0.0152, en düşük 0.0132 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0.0140 oldu. ETB → NZD kurundaki değişiklik -6.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiETB - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8351151.053988.98311.484951.630540.9360721.4515
1 GBP1.1974411.262106.5531.778161.95251.1208925.6873
1 USD0.948850.792393184.43221.4091.547150.8881520.3544
1 INR0.01123810.009384960.011843810.01668790.01832420.01051910.241074

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Etiyopya birrinden Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ETB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ETB → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Etiyopya birri için en iyi döviz çiftleri

ETB → USD

ETB → EUR

ETB → GBP

ETB → INR

ETB → JPY

ETB → RUB

ETB → AUD

ETB → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Etiyopya Birri / Yeni Zelanda Doları
1 ETB0.01398 NZD
5 ETB0.06988 NZD
10 ETB0.13976 NZD
20 ETB0.27952 NZD
50 ETB0.69879 NZD
100 ETB1.39758 NZD
250 ETB3.49395 NZD
500 ETB6.98790 NZD
1000 ETB13.97580 NZD
2000 ETB27.95160 NZD
5000 ETB69.87900 NZD
10000 ETB139.75800 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Etiyopya Birri
1 NZD71.55230 ETB
5 NZD357.76150 ETB
10 NZD715.52300 ETB
20 NZD1431.04600 ETB
50 NZD3577.61500 ETB
100 NZD7155.23000 ETB
250 NZD17888.07500 ETB
500 NZD35776.15000 ETB
1000 NZD71552.30000 ETB
2000 NZD143104.60000 ETB
5000 NZD357761.50000 ETB
10000 NZD715523.00000 ETB