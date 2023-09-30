10 Yeni Zelanda dolarından Mısır lirasına

Reel döviz kuru ile NZD → EGP çevirin

10 nzd
185.32 egp

1.00000 NZD = 18.53230 EGP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Yurt dışına para gönderirken tasarruf edin

NZD → EGP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NZD → 0 EGP
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Yeni Zelanda dolarından Mısır lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NZD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NZD → EGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Yeni Zelanda doları

NZD → USD

NZD → AUD

NZD → GBP

NZD → EUR

NZD → INR

NZD → CAD

NZD → CHF

NZD → JPY

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Mısır Lirası
1 NZD18.53230 EGP
5 NZD92.66150 EGP
10 NZD185.32300 EGP
20 NZD370.64600 EGP
50 NZD926.61500 EGP
100 NZD1853.23000 EGP
250 NZD4633.07500 EGP
500 NZD9266.15000 EGP
1000 NZD18532.30000 EGP
2000 NZD37064.60000 EGP
5000 NZD92661.50000 EGP
10000 NZD185323.00000 EGP
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni Zelanda Doları
1 EGP0.05396 NZD
5 EGP0.26980 NZD
10 EGP0.53960 NZD
20 EGP1.07920 NZD
50 EGP2.69799 NZD
100 EGP5.39599 NZD
250 EGP13.48997 NZD
500 EGP26.97995 NZD
1000 EGP53.95990 NZD
2000 EGP107.91980 NZD
5000 EGP269.79950 NZD
10000 EGP539.59900 NZD