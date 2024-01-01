250 Mısır lirasından Yeni Zelanda dolarına

Reel döviz kuru ile EGP → NZD çevirin

1,000E£ EGP = 0,03455$ NZD

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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EGP → NZD çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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NZD
1 EGP → NZDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,03450,0345
Düşük0,03370,0323
Ortalama0,03420,0336
Değişim2.04%3.11%
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1 EGP → NZD istatistikleri

EGP → NZD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0345, en düşük 0,0337 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0342 oldu. EGP → NZD kurundaki değişiklik 2.04 değerindeydi.

EGP → NZD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0345, en düşük 0,0323 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0336 oldu. EGP → NZD kurundaki değişiklik 3.11 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiEGP - NZD tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPAUDINRAEDTRY
1 USD10,9491,4090,7921,54784,4323,67334,442
1 EUR1,05411,4850,8351,63188,9833,87136,298
1 CAD0,710,67310,5621,09859,9242,60724,444
1 GBP1,2621,1971,77811,953106,5534,63543,466

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Mısır lirasından Yeni Zelanda dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak EGP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut EGP → NZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Mısır lirası için en iyi döviz çiftleri

EGP → USD

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EGP → GBP

EGP → AUD

EGP → INR

EGP → AED

EGP → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Mısır Lirası / Yeni Zelanda Doları
1 EGP0,03455 NZD
5 EGP0,17274 NZD
10 EGP0,34547 NZD
20 EGP0,69095 NZD
50 EGP1,72737 NZD
100 EGP3,45474 NZD
250 EGP8,63685 NZD
500 EGP17,27370 NZD
1000 EGP34,54740 NZD
2000 EGP69,09480 NZD
5000 EGP172,73700 NZD
10000 EGP345,47400 NZD
Çevrim kurları Yeni Zelanda Doları / Mısır Lirası
1 NZD28,94570 EGP
5 NZD144,72850 EGP
10 NZD289,45700 EGP
20 NZD578,91400 EGP
50 NZD1.447,28500 EGP
100 NZD2.894,57000 EGP
250 NZD7.236,42500 EGP
500 NZD14.472,85000 EGP
1000 NZD28.945,70000 EGP
2000 NZD57.891,40000 EGP
5000 NZD144.728,50000 EGP
10000 NZD289.457,00000 EGP