Nepal rupisinden Samoa talasına

Reel döviz kuru ile NPR → WST çevirin

1.000 npr
20,56 wst

1.00000 NPR = 0.02056 WST

15:57 UTC'deki reel piyasa kuru
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 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.076189.34521.452571.65160.9474318.3583
1 GBP1.1693311.25835104.4771.698581.931321.1078621.4675
1 USD0.929250.794691183.02691.349851.53480.8804517.06
1 INR0.01119250.009571490.012044310.0162580.01848560.01060440.205476

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Nepal rupisinden Samoa talasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak WST seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → WST kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nepal rupisi için en iyi döviz çiftleri

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Samoa Talası
1 NPR0.02056 WST
5 NPR0.10279 WST
10 NPR0.20558 WST
20 NPR0.41116 WST
50 NPR1.02790 WST
100 NPR2.05580 WST
250 NPR5.13950 WST
500 NPR10.27900 WST
1000 NPR20.55800 WST
2000 NPR41.11600 WST
5000 NPR102.79000 WST
10000 NPR205.58000 WST
Çevrim kurları Samoa Talası / Nepal Rupisi
1 WST48.64300 NPR
5 WST243.21500 NPR
10 WST486.43000 NPR
20 WST972.86000 NPR
50 WST2432.15000 NPR
100 WST4864.30000 NPR
250 WST12160.75000 NPR
500 WST24321.50000 NPR
1000 WST48643.00000 NPR
2000 WST97286.00000 NPR
5000 WST243215.00000 NPR
10000 WST486430.00000 NPR