250 Nepal rupisinden İngiliz sterlinine
Reel döviz kuru ile NPR → GBP çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Nepal Rupisi
|1 GBP
|162.15500 NPR
|5 GBP
|810.77500 NPR
|10 GBP
|1621.55000 NPR
|20 GBP
|3243.10000 NPR
|50 GBP
|8107.75000 NPR
|100 GBP
|16215.50000 NPR
|250 GBP
|40538.75000 NPR
|500 GBP
|81077.50000 NPR
|1000 GBP
|162155.00000 NPR
|2000 GBP
|324310.00000 NPR
|5000 GBP
|810775.00000 NPR
|10000 GBP
|1621550.00000 NPR