5 Nepal rupisinden İngiliz sterlinine

Reel döviz kuru ile NPR → GBP çevirin

5 npr
0.03 gbp

1.00000 NPR = 0.00617 GBP

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NPR → GBP çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NPR → 0 GBP
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nepal rupisinden İngiliz sterlinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → GBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nepal rupisi

NPR → USD

NPR → EUR

NPR → GBP

NPR → INR

NPR → JPY

NPR → RUB

NPR → AUD

NPR → ZAR

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plane
Çevrim kurları Nepal Rupisi / İngiliz Pound Sterlini
1 NPR0.00617 GBP
5 NPR0.03083 GBP
10 NPR0.06167 GBP
20 NPR0.12334 GBP
50 NPR0.30835 GBP
100 NPR0.61670 GBP
250 NPR1.54174 GBP
500 NPR3.08348 GBP
1000 NPR6.16696 GBP
2000 NPR12.33392 GBP
5000 NPR30.83480 GBP
10000 NPR61.66960 GBP
Çevrim kurları İngiliz Pound Sterlini / Nepal Rupisi
1 GBP162.15500 NPR
5 GBP810.77500 NPR
10 GBP1621.55000 NPR
20 GBP3243.10000 NPR
50 GBP8107.75000 NPR
100 GBP16215.50000 NPR
250 GBP40538.75000 NPR
500 GBP81077.50000 NPR
1000 GBP162155.00000 NPR
2000 GBP324310.00000 NPR
5000 GBP810775.00000 NPR
10000 GBP1621550.00000 NPR