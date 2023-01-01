20 Nepal rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine
Reel döviz kuru ile NPR → AED çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nepal rupisinden Birleşik Arap Emirlikleri dirhemine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NPR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AED seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NPR → AED kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi / Nepal Rupisi
|1 AED
|36.17480 NPR
|5 AED
|180.87400 NPR
|10 AED
|361.74800 NPR
|20 AED
|723.49600 NPR
|50 AED
|1808.74000 NPR
|100 AED
|3617.48000 NPR
|250 AED
|9043.70000 NPR
|500 AED
|18087.40000 NPR
|1000 AED
|36174.80000 NPR
|2000 AED
|72349.60000 NPR
|5000 AED
|180874.00000 NPR
|10000 AED
|361748.00000 NPR