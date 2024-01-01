Nikaragua kordobasından Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile NIO → TZS çevirin

1.000 nio
68.771,70 tzs

1.00000 NIO = 68.77170 TZS

15:24 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855981.0779589.4811.452911.65140.94740518.3895
1 GBP1.1682511.25935104.5391.697411.92931.1068121.4841
1 USD0.92770.79406183.01031.347851.531980.878917.0597
1 INR0.01117560.009565810.012046710.01623710.01845530.01058780.205513

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Tanzanya Şilini
1 NIO68.77170 TZS
5 NIO343.85850 TZS
10 NIO687.71700 TZS
20 NIO1375.43400 TZS
50 NIO3438.58500 TZS
100 NIO6877.17000 TZS
250 NIO17192.92500 TZS
500 NIO34385.85000 TZS
1000 NIO68771.70000 TZS
2000 NIO137543.40000 TZS
5000 NIO343858.50000 TZS
10000 NIO687717.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Nikaragua Kordobası
1 TZS0.01454 NIO
5 TZS0.07270 NIO
10 TZS0.14541 NIO
20 TZS0.29082 NIO
50 TZS0.72705 NIO
100 TZS1.45409 NIO
250 TZS3.63523 NIO
500 TZS7.27045 NIO
1000 TZS14.54090 NIO
2000 TZS29.08180 NIO
5000 TZS72.70450 NIO
10000 TZS145.40900 NIO