5 Nikaragua kordobasından Tanzanya şilinine
Reel döviz kuru ile NIO → TZS çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Nikaragua kordobasından Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Tanzanya Şilini
|1 NIO
|68.59800 TZS
|5 NIO
|342.99000 TZS
|10 NIO
|685.98000 TZS
|20 NIO
|1371.96000 TZS
|50 NIO
|3429.90000 TZS
|100 NIO
|6859.80000 TZS
|250 NIO
|17149.50000 TZS
|500 NIO
|34299.00000 TZS
|1000 NIO
|68598.00000 TZS
|2000 NIO
|137196.00000 TZS
|5000 NIO
|342990.00000 TZS
|10000 NIO
|685980.00000 TZS