Nikaragua kordobasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile NIO → GEL çevirin

1.000 nio
71,78 gel

1.00000 NIO = 0.07178 GEL

15:15 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8562751.0782589.50691.453751.652360.94744518.392
1 GBP1.1678511.25925104.5321.697781.929741.1064721.4794
1 USD0.927450.794123183.01131.348251.532450.8786517.0573
1 INR0.01117230.009566450.012046610.01624180.01846070.01058470.205482

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Nikaragua kordobasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Nikaragua kordobası için en iyi döviz çiftleri

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Gürcistan Larisi
1 NIO0.07178 GEL
5 NIO0.35891 GEL
10 NIO0.71782 GEL
20 NIO1.43563 GEL
50 NIO3.58908 GEL
100 NIO7.17816 GEL
250 NIO17.94540 GEL
500 NIO35.89080 GEL
1000 NIO71.78160 GEL
2000 NIO143.56320 GEL
5000 NIO358.90800 GEL
10000 NIO717.81600 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nikaragua Kordobası
1 GEL13.93110 NIO
5 GEL69.65550 NIO
10 GEL139.31100 NIO
20 GEL278.62200 NIO
50 GEL696.55500 NIO
100 GEL1393.11000 NIO
250 GEL3482.77500 NIO
500 GEL6965.55000 NIO
1000 GEL13931.10000 NIO
2000 GEL27862.20000 NIO
5000 GEL69655.50000 NIO
10000 GEL139311.00000 NIO