50 Gürcistan larisinden Nikaragua kordobasına

Reel döviz kuru ile GEL → NIO çevirin

50 gel
678,89 nio

1,000₾ GEL = 13,58C$ NIO

01:48 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 GEL → NIOSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,680313,7973
Düşük13,174112,8304
Ortalama13,515813,3408
Değişim3.06%-1.16%
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1 GEL → NIO istatistikleri

GEL → NIO kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,6803, en düşük 13,1741 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,5158 oldu. GEL → NIO kurundaki değişiklik 3.06 değerindeydi.

GEL → NIO kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,7973, en düşük 12,8304 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,3408 oldu. GEL → NIO kurundaki değişiklik -1.16 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08390,6551,4961,6570,94920,226
1 GBP1,18711,286107,5981,7761,9671,12724,006
1 USD0,9230,778183,6921,3811,530,87618,673
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Nikaragua kordobasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NIO seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → NIO kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

GEL → USD

GEL → EUR

GEL → GBP

GEL → INR

GEL → JPY

GEL → RUB

GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nikaragua Kordobası
1 GEL13,57780 NIO
5 GEL67,88900 NIO
10 GEL135,77800 NIO
20 GEL271,55600 NIO
50 GEL678,89000 NIO
100 GEL1.357,78000 NIO
250 GEL3.394,45000 NIO
500 GEL6.788,90000 NIO
1000 GEL13.577,80000 NIO
2000 GEL27.155,60000 NIO
5000 GEL67.889,00000 NIO
10000 GEL135.778,00000 NIO
Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Gürcistan Larisi
1 NIO0,07365 GEL
5 NIO0,36825 GEL
10 NIO0,73650 GEL
20 NIO1,47300 GEL
50 NIO3,68249 GEL
100 NIO7,36498 GEL
250 NIO18,41245 GEL
500 NIO36,82490 GEL
1000 NIO73,64980 GEL
2000 NIO147,29960 GEL
5000 NIO368,24900 GEL
10000 NIO736,49800 GEL