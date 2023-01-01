bin Nikaragua kordobasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile NIO → GEL çevirin

1000 nio
73.02 gel

1.00000 NIO = 0.07302 GEL

20:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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NIO → GEL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NIO → 0 GEL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Nikaragua kordobasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NIO ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NIO → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Nikaragua kordobası

NIO → USD

NIO → EUR

NIO → GBP

NIO → INR

NIO → JPY

NIO → RUB

NIO → AUD

NIO → ZAR

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Çevrim kurları Nikaragua Kordobası / Gürcistan Larisi
1 NIO0.07302 GEL
5 NIO0.36511 GEL
10 NIO0.73022 GEL
20 NIO1.46043 GEL
50 NIO3.65108 GEL
100 NIO7.30216 GEL
250 NIO18.25540 GEL
500 NIO36.51080 GEL
1000 NIO73.02160 GEL
2000 NIO146.04320 GEL
5000 NIO365.10800 GEL
10000 NIO730.21600 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Nikaragua Kordobası
1 GEL13.69460 NIO
5 GEL68.47300 NIO
10 GEL136.94600 NIO
20 GEL273.89200 NIO
50 GEL684.73000 NIO
100 GEL1369.46000 NIO
250 GEL3423.65000 NIO
500 GEL6847.30000 NIO
1000 GEL13694.60000 NIO
2000 GEL27389.20000 NIO
5000 GEL68473.00000 NIO
10000 GEL136946.00000 NIO