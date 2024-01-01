Namibya dolarından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile NAD → MYR çevirin

1.000 nad
251,86 myr

1.00000 NAD = 0.25186 MYR

14:50 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8565351.077189.40041.453821.653130.94836518.4011
1 GBP1.1674911.25745104.371.697241.929941.1072121.4822
1 USD0.928450.79526183.0011.349751.53480.8804517.0839
1 INR0.01118560.009581330.012048110.01626190.01849140.01060770.205828

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Namibya dolarından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NAD → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Namibya doları için en iyi döviz çiftleri

NAD → USD

NAD → EUR

NAD → GBP

NAD → INR

NAD → JPY

NAD → RUB

NAD → AUD

NAD → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Namibya Doları / Malezya Ringiti
1 NAD0.25186 MYR
5 NAD1.25932 MYR
10 NAD2.51864 MYR
20 NAD5.03728 MYR
50 NAD12.59320 MYR
100 NAD25.18640 MYR
250 NAD62.96600 MYR
500 NAD125.93200 MYR
1000 NAD251.86400 MYR
2000 NAD503.72800 MYR
5000 NAD1259.32000 MYR
10000 NAD2518.64000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Namibya Doları
1 MYR3.97039 NAD
5 MYR19.85195 NAD
10 MYR39.70390 NAD
20 MYR79.40780 NAD
50 MYR198.51950 NAD
100 MYR397.03900 NAD
250 MYR992.59750 NAD
500 MYR1985.19500 NAD
1000 MYR3970.39000 NAD
2000 MYR7940.78000 NAD
5000 MYR19851.95000 NAD
10000 MYR39703.90000 NAD