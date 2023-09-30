20 Malezya ringitinden Çin yuanına

Reel döviz kuru ile MYR → CNY çevirin

20 myr
31,10 cny

1.00000 MYR = 1.55508 CNY

9:32 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edinPara gönderin
Uluslararası online alışverişin daha ucuz yolu

MYR → CNY çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 MYR → 0 CNY
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Malezya ringitinden Çin yuanına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MYR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CNY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MYR → CNY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Malezya ringiti

MYR → USD

MYR → SGD

MYR → AUD

MYR → INR

MYR → EUR

MYR → GBP

MYR → CAD

MYR → PHP

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin
plane
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Çin Yuanı RMB
1 MYR1.55508 CNY
5 MYR7.77540 CNY
10 MYR15.55080 CNY
20 MYR31.10160 CNY
50 MYR77.75400 CNY
100 MYR155.50800 CNY
250 MYR388.77000 CNY
500 MYR777.54000 CNY
1000 MYR1555.08000 CNY
2000 MYR3110.16000 CNY
5000 MYR7775.40000 CNY
10000 MYR15550.80000 CNY
Çevrim kurları Çin Yuanı RMB / Malezya Ringiti
1 CNY0.64305 MYR
5 CNY3.21527 MYR
10 CNY6.43053 MYR
20 CNY12.86106 MYR
50 CNY32.15265 MYR
100 CNY64.30530 MYR
250 CNY160.76325 MYR
500 CNY321.52650 MYR
1000 CNY643.05300 MYR
2000 CNY1286.10600 MYR
5000 CNY3215.26500 MYR
10000 CNY6430.53000 MYR