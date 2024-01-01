1 Maldivler rufiyaasından Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile MVR → MYR çevirin

1 mvr
0,31 myr

1.00000 MVR = 0.30992 MYR

05:37 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855191.07689.32761.450721.650560.948118.3467
1 GBP1.1693311.2582104.4531.696371.930051.1086421.4533
1 USD0.929350.794786183.01821.348251.533980.8811517.0508
1 INR0.01119480.009573640.012045610.01624040.01847760.01061390.205386

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Maldivler rufiyaasından Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MVR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MVR → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Maldivler rufiyaası için en iyi döviz çiftleri

MVR → USD

MVR → ZAR

MVR → EUR

MVR → AUD

MVR → CAD

MVR → GBP

MVR → INR

MVR → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Maldivler Rufiyaası / Malezya Ringiti
1 MVR0.30992 MYR
5 MVR1.54962 MYR
10 MVR3.09924 MYR
20 MVR6.19848 MYR
50 MVR15.49620 MYR
100 MVR30.99240 MYR
250 MVR77.48100 MYR
500 MVR154.96200 MYR
1000 MVR309.92400 MYR
2000 MVR619.84800 MYR
5000 MVR1549.62000 MYR
10000 MVR3099.24000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Maldivler Rufiyaası
1 MYR3.22660 MVR
5 MYR16.13300 MVR
10 MYR32.26600 MVR
20 MYR64.53200 MVR
50 MYR161.33000 MVR
100 MYR322.66000 MVR
250 MYR806.65000 MVR
500 MYR1613.30000 MVR
1000 MYR3226.60000 MVR
2000 MYR6453.20000 MVR
5000 MYR16133.00000 MVR
10000 MYR32266.00000 MVR