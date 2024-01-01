50 Makau patacasından Japon yenine
Reel döviz kuru ile MOP → JPY çevirin
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Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makau patacasından Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MOP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MOP → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Japon Yeni / Makau Patakası
|100 JPY
|5,26715 MOP
|1000 JPY
|52,67150 MOP
|1500 JPY
|79,00725 MOP
|2000 JPY
|105,34300 MOP
|3000 JPY
|158,01450 MOP
|5000 JPY
|263,35750 MOP
|5400 JPY
|284,42610 MOP
|10000 JPY
|526,71500 MOP
|15000 JPY
|790,07250 MOP
|20000 JPY
|1.053,43000 MOP
|25000 JPY
|1.316,78750 MOP
|30000 JPY
|1.580,14500 MOP