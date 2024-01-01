5 Myanmar kyatından Papua Yeni Gine kinasına

Reel döviz kuru ile MMK → PGK çevirin

5 mmk
0,01 pgk

1,000K MMK = 0,001838K PGK

23:28 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → PGK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → PGKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00180,0018
Düşük0,00180,0018
Ortalama0,00180,0018
Değişim0.66%1.47%
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1 MMK → PGK istatistikleri

MMK → PGK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → PGK kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

MMK → PGK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0018, en düşük 0,0018 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0018 oldu. MMK → PGK kurundaki değişiklik 1.47 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,571,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,62910,6681,10913,1820,5665,22
1 EUR1,07938,3781,49711,6619,7390,8477,817

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Papua Yeni Gine kinasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PGK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → PGK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Papua Yeni Gine Kinası
1 MMK0,00184 PGK
5 MMK0,00919 PGK
10 MMK0,01838 PGK
20 MMK0,03676 PGK
50 MMK0,09191 PGK
100 MMK0,18382 PGK
250 MMK0,45954 PGK
500 MMK0,91908 PGK
1000 MMK1,83816 PGK
2000 MMK3,67632 PGK
5000 MMK9,19080 PGK
10000 MMK18,38160 PGK
Çevrim kurları Papua Yeni Gine Kinası / Myanmar Kyatı
1 PGK544,02100 MMK
5 PGK2.720,10500 MMK
10 PGK5.440,21000 MMK
20 PGK10.880,42000 MMK
50 PGK27.201,05000 MMK
100 PGK54.402,10000 MMK
250 PGK136.005,25000 MMK
500 PGK272.010,50000 MMK
1000 PGK544.021,00000 MMK
2000 PGK1.088.042,00000 MMK
5000 PGK2.720.105,00000 MMK
10000 PGK5.440.210,00000 MMK