1 Myanmar kyatından Nepal rupisine

Reel döviz kuru ile MMK → NPR çevirin

1 mmk
0,06 npr

1,000K MMK = 0,06375₨ NPR

12:44 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → NPR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → NPRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06380,0638
Düşük0,06360,0633
Ortalama0,06370,0635
Değişim0.27%0.44%
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1 MMK → NPR istatistikleri

MMK → NPR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0638, en düşük 0,0636 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0637 oldu. MMK → NPR kurundaki değişiklik 0.27 değerindeydi.

MMK → NPR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0638, en düşük 0,0633 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0635 oldu. MMK → NPR kurundaki değişiklik 0.44 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,571,3880,9271,53918,2950,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,7225,62410,6681,10913,180,5665,219
1 EUR1,07938,3821,49811,66119,7420,8477,818

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Nepal rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NPR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → NPR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Nepal Rupisi
1 MMK0,06375 NPR
5 MMK0,31877 NPR
10 MMK0,63755 NPR
20 MMK1,27509 NPR
50 MMK3,18773 NPR
100 MMK6,37545 NPR
250 MMK15,93863 NPR
500 MMK31,87725 NPR
1000 MMK63,75450 NPR
2000 MMK127,50900 NPR
5000 MMK318,77250 NPR
10000 MMK637,54500 NPR
Çevrim kurları Nepal Rupisi / Myanmar Kyatı
1 NPR15,68520 MMK
5 NPR78,42600 MMK
10 NPR156,85200 MMK
20 NPR313,70400 MMK
50 NPR784,26000 MMK
100 NPR1.568,52000 MMK
250 NPR3.921,30000 MMK
500 NPR7.842,60000 MMK
1000 NPR15.685,20000 MMK
2000 NPR31.370,40000 MMK
5000 NPR78.426,00000 MMK
10000 NPR156.852,00000 MMK