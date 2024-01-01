5.000 Myanmar kyatından Botsvana pulasına

Reel döviz kuru ile MMK → BWP çevirin

5.000 mmk
32,24 bwp

1,000K MMK = 0,006449P BWP

21:50 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → BWP çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → BWPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00650,0065
Düşük0,00640,0064
Ortalama0,00640,0065
Değişim-0.75%-0.05%
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1 MMK → BWP istatistikleri

MMK → BWP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0065, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0064 oldu. MMK → BWP kurundaki değişiklik -0.75 değerindeydi.

MMK → BWP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0065, en düşük 0,0064 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0065 oldu. MMK → BWP kurundaki değişiklik -0.05 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5681,3870,9271,53918,280,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,64210,6681,10913,1780,5665,223
1 EUR1,07938,3841,49711,66119,7270,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Botsvana pulasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BWP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → BWP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Botsvana Pulası
1 MMK0,00645 BWP
5 MMK0,03224 BWP
10 MMK0,06449 BWP
20 MMK0,12897 BWP
50 MMK0,32243 BWP
100 MMK0,64485 BWP
250 MMK1,61213 BWP
500 MMK3,22426 BWP
1000 MMK6,44851 BWP
2000 MMK12,89702 BWP
5000 MMK32,24255 BWP
10000 MMK64,48510 BWP
Çevrim kurları Botsvana Pulası / Myanmar Kyatı
1 BWP155,07400 MMK
5 BWP775,37000 MMK
10 BWP1.550,74000 MMK
20 BWP3.101,48000 MMK
50 BWP7.753,70000 MMK
100 BWP15.507,40000 MMK
250 BWP38.768,50000 MMK
500 BWP77.537,00000 MMK
1000 BWP155.074,00000 MMK
2000 BWP310.148,00000 MMK
5000 BWP775.370,00000 MMK
10000 BWP1.550.740,00000 MMK