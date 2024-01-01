5.000 Myanmar kyatından Avustralya dolarına

Reel döviz kuru ile MMK → AUD çevirin

5.000 mmk
3,66 aud

1,000K MMK = 0,0007322A$ AUD

21:20 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MMK → AUD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MMK → AUDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00070,0007
Düşük0,00070,0007
Ortalama0,00070,0007
Değişim2.61%1.78%
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1 MMK → AUD istatistikleri

MMK → AUD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0007 oldu. MMK → AUD kurundaki değişiklik 2.61 değerindeydi.

MMK → AUD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0007, en düşük 0,0007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0007 oldu. MMK → AUD kurundaki değişiklik 1.78 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5661,3880,9271,53918,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63310,6681,10913,1730,5665,222
1 EUR1,07938,3831,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Myanmar kyatından Avustralya dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AUD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → AUD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Avustralya Doları
1 MMK0,00073 AUD
5 MMK0,00366 AUD
10 MMK0,00732 AUD
20 MMK0,01464 AUD
50 MMK0,03661 AUD
100 MMK0,07322 AUD
250 MMK0,18305 AUD
500 MMK0,36611 AUD
1000 MMK0,73221 AUD
2000 MMK1,46442 AUD
5000 MMK3,66105 AUD
10000 MMK7,32211 AUD
Çevrim kurları Avustralya Doları / Myanmar Kyatı
1 AUD1.365,73000 MMK
5 AUD6.828,65000 MMK
10 AUD13.657,30000 MMK
20 AUD27.314,60000 MMK
50 AUD68.286,50000 MMK
100 AUD136.573,00000 MMK
250 AUD341.432,50000 MMK
500 AUD682.865,00000 MMK
1000 AUD1.365.730,00000 MMK
2000 AUD2.731.460,00000 MMK
5000 AUD6.828.650,00000 MMK
10000 AUD13.657.300,00000 MMK