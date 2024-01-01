50 Myanmar kyatından Angola kvanzasına

Reel döviz kuru ile MMK → AOA çevirin

50 mmk
21,09 aoa

1,000K MMK = 0,4219Kz AOA

21:17 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MMK → AOA çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MMK → AOASon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,42430,4243
Düşük0,41430,4006
Ortalama0,42010,4121
Değişim1.70%5.19%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MMK → AOA istatistikleri

MMK → AOA kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,4243, en düşük 0,4143 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,4201 oldu. MMK → AOA kurundaki değişiklik 1.70 değerindeydi.

MMK → AOA kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,4243, en düşük 0,4006 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,4121 oldu. MMK → AOA kurundaki değişiklik 5.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDTHBCADEURAUDZARGBPCNY
1 USD135,5651,3870,9271,53818,2780,7857,245
1 THB0,02810,0390,0260,0430,5140,0220,204
1 CAD0,72125,63510,6681,10913,1750,5665,222
1 EUR1,07938,3821,49711,6619,7250,8477,819

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Myanmar kyatından Angola kvanzasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MMK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AOA seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MMK → AOA kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Myanmar kyatı için en iyi döviz çiftleri

MMK → USD

MMK → THB

MMK → CAD

MMK → EUR

MMK → AUD

MMK → ZAR

MMK → CNY

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Myanmar Kyatı / Angola Kvanzası
1 MMK0,42185 AOA
5 MMK2,10926 AOA
10 MMK4,21853 AOA
20 MMK8,43706 AOA
50 MMK21,09265 AOA
100 MMK42,18530 AOA
250 MMK105,46325 AOA
500 MMK210,92650 AOA
1000 MMK421,85300 AOA
2000 MMK843,70600 AOA
5000 MMK2.109,26500 AOA
10000 MMK4.218,53000 AOA
Çevrim kurları Angola Kvanzası / Myanmar Kyatı
1 AOA2,37049 MMK
5 AOA11,85245 MMK
10 AOA23,70490 MMK
20 AOA47,40980 MMK
50 AOA118,52450 MMK
100 AOA237,04900 MMK
250 AOA592,62250 MMK
500 AOA1.185,24500 MMK
1000 AOA2.370,49000 MMK
2000 AOA4.740,98000 MMK
5000 AOA11.852,45000 MMK
10000 AOA23.704,90000 MMK