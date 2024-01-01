2.000 Makedonya dinarından Nijerya nairasına
Reel döviz kuru ile MKD → NGN çevirin
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|1 MKD → NGN
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|29,1553
|29,1553
|Düşük
|26,4991
|23,4556
|Ortalama
|27,9941
|26,5149
|Değişim
|10.02%
|21.02%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MKD → NGN istatistikleri
MKD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,1553, en düşük 26,4991 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,9941 oldu. MKD → NGN kurundaki değişiklik 10.02 değerindeydi.
MKD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,1553, en düşük 23,4556 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,5149 oldu. MKD → NGN kurundaki değişiklik 21.02 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Makedonya dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- Singapur Doları
- Türk Lirası
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|Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Nijerya Nairası
|1 MKD
|29,15530 NGN
|5 MKD
|145,77650 NGN
|10 MKD
|291,55300 NGN
|20 MKD
|583,10600 NGN
|50 MKD
|1.457,76500 NGN
|100 MKD
|2.915,53000 NGN
|250 MKD
|7.288,82500 NGN
|500 MKD
|14.577,65000 NGN
|1000 MKD
|29.155,30000 NGN
|2000 MKD
|58.310,60000 NGN
|5000 MKD
|145.776,50000 NGN
|10000 MKD
|291.553,00000 NGN