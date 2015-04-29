1 Makedonya dinarından Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MKD → NGN çevirin

1 mkd
29,15 ngn

1,000ден MKD = 29,15₦ NGN

20:30 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MKD → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MKD → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,150129,1501
Düşük26,499123,4556
Ortalama27,993926,5148
Değişim10.00%21.00%
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1 MKD → NGN istatistikleri

MKD → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,1501, en düşük 26,4991 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 27,9939 oldu. MKD → NGN kurundaki değişiklik 10.00 değerindeydi.

MKD → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,1501, en düşük 23,4556 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 26,5148 oldu. MKD → NGN kurundaki değişiklik 21.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDZARCADEURNZDSGDAUDGBP
1 USD118,2881,3880,9271,6831,3371,540,785
1 ZAR0,05510,0760,0510,0920,0730,0840,043
1 CAD0,7213,17410,6681,2120,9631,1090,566
1 EUR1,07919,7271,49711,8151,4421,6610,847

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Makedonya dinarından Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MKD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MKD → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Makedonya dinarı için en iyi döviz çiftleri

MKD → USD

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MKD → EUR

MKD → NZD

MKD → SGD

MKD → AUD

MKD → GBP

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Makedonya Dinarı / Nijerya Nairası
1 MKD29,15010 NGN
5 MKD145,75050 NGN
10 MKD291,50100 NGN
20 MKD583,00200 NGN
50 MKD1.457,50500 NGN
100 MKD2.915,01000 NGN
250 MKD7.287,52500 NGN
500 MKD14.575,05000 NGN
1000 MKD29.150,10000 NGN
2000 MKD58.300,20000 NGN
5000 MKD145.750,50000 NGN
10000 MKD291.501,00000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Makedonya Dinarı
1 NGN0,03431 MKD
5 NGN0,17153 MKD
10 NGN0,34305 MKD
20 NGN0,68610 MKD
50 NGN1,71526 MKD
100 NGN3,43052 MKD
250 NGN8,57630 MKD
500 NGN17,15260 MKD
1000 NGN34,30520 MKD
2000 NGN68,61040 MKD
5000 NGN171,52600 MKD
10000 NGN343,05200 MKD