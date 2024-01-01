10 bin Madagaskar ariarisinden Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile MGA → TZS çevirin

10.000 mga
5.916,66 tzs

1,000Ar MGA = 0,5917tzs TZS

14:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → TZS çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → TZSSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,59730,5973
Düşük0,58670,5820
Ortalama0,59300,5881
Değişim-0.03%1.22%
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1 MGA → TZS istatistikleri

MGA → TZS kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,5973, en düşük 0,5867 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,5930 oldu. MGA → TZS kurundaki değişiklik -0.03 değerindeydi.

MGA → TZS kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,5973, en düşük 0,5820 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,5881 oldu. MGA → TZS kurundaki değişiklik 1.22 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3890,7861,6831,33718,2821,541
1 EUR1,07911,4980,8471,8151,44219,7171,662
1 CAD0,720,66810,5661,2120,96313,1641,109
1 GBP1,2731,181,76812,1421,70223,2731,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Tanzanya Şilini
1 MGA0,59167 TZS
5 MGA2,95833 TZS
10 MGA5,91666 TZS
20 MGA11,83332 TZS
50 MGA29,58330 TZS
100 MGA59,16660 TZS
250 MGA147,91650 TZS
500 MGA295,83300 TZS
1000 MGA591,66600 TZS
2000 MGA1.183,33200 TZS
5000 MGA2.958,33000 TZS
10000 MGA5.916,66000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Madagaskar Ariarisi
1 TZS1,69014 MGA
5 TZS8,45070 MGA
10 TZS16,90140 MGA
20 TZS33,80280 MGA
50 TZS84,50700 MGA
100 TZS169,01400 MGA
250 TZS422,53500 MGA
500 TZS845,07000 MGA
1000 TZS1.690,14000 MGA
2000 TZS3.380,28000 MGA
5000 TZS8.450,70000 MGA
10000 TZS16.901,40000 MGA