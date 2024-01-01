bin Madagaskar ariarisinden Nijerya nairasına

Reel döviz kuru ile MGA → NGN çevirin

1.000 mga
365,90 ngn

1,000Ar MGA = 0,3659₦ NGN

18:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → NGN çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → NGNSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,36590,3659
Düşük0,33950,3007
Ortalama0,35330,3384
Değişim7.50%17.27%
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1 MGA → NGN istatistikleri

MGA → NGN kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,3659, en düşük 0,3395 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,3533 oldu. MGA → NGN kurundaki değişiklik 7.50 değerindeydi.

MGA → NGN kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,3659, en düşük 0,3007 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,3384 oldu. MGA → NGN kurundaki değişiklik 17.27 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3880,7851,6821,33718,2791,54
1 EUR1,07911,4970,8471,8141,44219,7161,661
1 CAD0,720,66810,5661,2110,96313,1661,109
1 GBP1,2731,1811,76812,1421,70323,2781,961

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Nijerya nairasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NGN seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → NGN kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Nijerya Nairası
1 MGA0,36590 NGN
5 MGA1,82951 NGN
10 MGA3,65903 NGN
20 MGA7,31806 NGN
50 MGA18,29515 NGN
100 MGA36,59030 NGN
250 MGA91,47575 NGN
500 MGA182,95150 NGN
1000 MGA365,90300 NGN
2000 MGA731,80600 NGN
5000 MGA1.829,51500 NGN
10000 MGA3.659,03000 NGN
Çevrim kurları Nijerya Nairası / Madagaskar Ariarisi
1 NGN2,73296 MGA
5 NGN13,66480 MGA
10 NGN27,32960 MGA
20 NGN54,65920 MGA
50 NGN136,64800 MGA
100 NGN273,29600 MGA
250 NGN683,24000 MGA
500 NGN1.366,48000 MGA
1000 NGN2.732,96000 MGA
2000 NGN5.465,92000 MGA
5000 NGN13.664,80000 MGA
10000 NGN27.329,60000 MGA