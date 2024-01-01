bin Madagaskar ariarisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile MGA → CRC çevirin

1.000 mga
115,39 crc

1,000Ar MGA = 0,1154₡ CRC

15:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MGA → CRC çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MGA → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,11940,1195
Düşük0,11540,1148
Ortalama0,11740,1170
Değişim-1.86%0.49%
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1 MGA → CRC istatistikleri

MGA → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,1194, en düşük 0,1154 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,1174 oldu. MGA → CRC kurundaki değişiklik -1.86 değerindeydi.

MGA → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,1195, en düşük 0,1148 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1170 oldu. MGA → CRC kurundaki değişiklik 0.49 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2571,538
1 EUR1,07911,4960,8471,8131,44219,6991,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2110,96413,1651,109
1 GBP1,2741,1811,76712,141,70323,2611,959

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Madagaskar ariarisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Kosta Rika Kolonu
1 MGA0,11539 CRC
5 MGA0,57694 CRC
10 MGA1,15387 CRC
20 MGA2,30774 CRC
50 MGA5,76935 CRC
100 MGA11,53870 CRC
250 MGA28,84675 CRC
500 MGA57,69350 CRC
1000 MGA115,38700 CRC
2000 MGA230,77400 CRC
5000 MGA576,93500 CRC
10000 MGA1.153,87000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Madagaskar Ariarisi
1 CRC8,66648 MGA
5 CRC43,33240 MGA
10 CRC86,66480 MGA
20 CRC173,32960 MGA
50 CRC433,32400 MGA
100 CRC866,64800 MGA
250 CRC2.166,62000 MGA
500 CRC4.333,24000 MGA
1000 CRC8.666,48000 MGA
2000 CRC17.332,96000 MGA
5000 CRC43.332,40000 MGA
10000 CRC86.664,80000 MGA