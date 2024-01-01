50 Madagaskar ariarisinden Bangladeş takasına
Reel döviz kuru ile MGA → BDT çevirin
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|1 MGA → BDT
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0263
|0,0265
|Düşük
|0,0259
|0,0247
|Ortalama
|0,0261
|0,0262
|Değişim
|-1.56%
|4.72%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MGA → BDT istatistikleri
MGA → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0263, en düşük 0,0259 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0261 oldu. MGA → BDT kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.
MGA → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0265, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0262 oldu. MGA → BDT kurundaki değişiklik 4.72 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Madagaskar ariarisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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|Çevrim kurları Bangladeş Takası / Madagaskar Ariarisi
|1 BDT
|38,62150 MGA
|5 BDT
|193,10750 MGA
|10 BDT
|386,21500 MGA
|20 BDT
|772,43000 MGA
|50 BDT
|1.931,07500 MGA
|100 BDT
|3.862,15000 MGA
|250 BDT
|9.655,37500 MGA
|500 BDT
|19.310,75000 MGA
|1000 BDT
|38.621,50000 MGA
|2000 BDT
|77.243,00000 MGA
|5000 BDT
|193.107,50000 MGA
|10000 BDT
|386.215,00000 MGA