10 bin Madagaskar ariarisinden Bangladeş takasına

Reel döviz kuru ile MGA → BDT çevirin

10.000 mga
258,92 bdt

1,000Ar MGA = 0,02589Tk BDT

17:31 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MGA → BDT çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MGA → BDTSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,02630,0265
Düşük0,02590,0247
Ortalama0,02610,0262
Değişim-1.56%4.72%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MGA → BDT istatistikleri

MGA → BDT kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0263, en düşük 0,0259 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0261 oldu. MGA → BDT kurundaki değişiklik -1.56 değerindeydi.

MGA → BDT kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0265, en düşük 0,0247 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0262 oldu. MGA → BDT kurundaki değişiklik 4.72 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADGBPNZDSGDZARAUD
1 USD10,9271,3870,7851,681,33718,2541,538
1 EUR1,07911,4960,8461,8131,44219,6921,659
1 CAD0,7210,66810,5661,2120,96413,1641,109
1 GBP1,2741,1811,76712,1411,70423,2641,96

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Madagaskar ariarisinden Bangladeş takasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MGA ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BDT seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MGA → BDT kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Madagaskar ariarisi için en iyi döviz çiftleri

MGA → USD

MGA → EUR

MGA → CAD

MGA → GBP

MGA → NZD

MGA → SGD

MGA → ZAR

MGA → AUD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Madagaskar Ariarisi / Bangladeş Takası
1 MGA0,02589 BDT
5 MGA0,12946 BDT
10 MGA0,25892 BDT
20 MGA0,51785 BDT
50 MGA1,29462 BDT
100 MGA2,58923 BDT
250 MGA6,47308 BDT
500 MGA12,94615 BDT
1000 MGA25,89230 BDT
2000 MGA51,78460 BDT
5000 MGA129,46150 BDT
10000 MGA258,92300 BDT
Çevrim kurları Bangladeş Takası / Madagaskar Ariarisi
1 BDT38,62150 MGA
5 BDT193,10750 MGA
10 BDT386,21500 MGA
20 BDT772,43000 MGA
50 BDT1.931,07500 MGA
100 BDT3.862,15000 MGA
250 BDT9.655,37500 MGA
500 BDT19.310,75000 MGA
1000 BDT38.621,50000 MGA
2000 BDT77.243,00000 MGA
5000 BDT193.107,50000 MGA
10000 BDT386.215,00000 MGA