Moldova leyinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile MDL → UGX çevirin

1.000 mdl
216.880 ugx

1.00000 MDL = 216.88000 UGX

11:50 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855631.073689.15461.453711.651570.9479918.331
1 GBP1.1687311.25475104.1981.698991.930241.1079421.424
1 USD0.931450.796972183.04271.354051.538340.88317.0743
1 INR0.01121650.009597130.01204210.01630550.01852470.01063310.205609

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Moldova leyinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Uganda Şilini
1 MDL216.88000 UGX
5 MDL1084.40000 UGX
10 MDL2168.80000 UGX
20 MDL4337.60000 UGX
50 MDL10844.00000 UGX
100 MDL21688.00000 UGX
250 MDL54220.00000 UGX
500 MDL108440.00000 UGX
1000 MDL216880.00000 UGX
2000 MDL433760.00000 UGX
5000 MDL1084400.00000 UGX
10000 MDL2168800.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Moldova Leyi
1 UGX0.00461 MDL
5 UGX0.02305 MDL
10 UGX0.04611 MDL
20 UGX0.09222 MDL
50 UGX0.23054 MDL
100 UGX0.46108 MDL
250 UGX1.15271 MDL
500 UGX2.30542 MDL
1000 UGX4.61084 MDL
2000 UGX9.22168 MDL
5000 UGX23.05420 MDL
10000 UGX46.10840 MDL