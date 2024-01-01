2.000 Moldova leyinden Malezya ringitine

Reel döviz kuru ile MDL → MYR çevirin

2.000 mdl
518,15 myr

1,000L MDL = 0,2591RM MYR

16:38 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → MYR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → MYRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26590,2689
Düşük0,25910,2591
Ortalama0,26410,2656
Değişim-2.22%-3.57%
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1 MDL → MYR istatistikleri

MDL → MYR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2659, en düşük 0,2591 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2641 oldu. MDL → MYR kurundaki değişiklik -2.22 değerindeydi.

MDL → MYR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2689, en düşük 0,2591 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2656 oldu. MDL → MYR kurundaki değişiklik -3.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,1961,3851,53483,7451,6771,336
1 GBP1,276123,221,7671,958106,8622,141,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,6020,0920,073
1 CAD0,7220,56613,13811,10860,4631,2110,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Malezya ringitine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MYR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → MYR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Malezya Ringiti
1 MDL0,25907 MYR
5 MDL1,29537 MYR
10 MDL2,59074 MYR
20 MDL5,18148 MYR
50 MDL12,95370 MYR
100 MDL25,90740 MYR
250 MDL64,76850 MYR
500 MDL129,53700 MYR
1000 MDL259,07400 MYR
2000 MDL518,14800 MYR
5000 MDL1.295,37000 MYR
10000 MDL2.590,74000 MYR
Çevrim kurları Malezya Ringiti / Moldova Leyi
1 MYR3,85989 MDL
5 MYR19,29945 MDL
10 MYR38,59890 MDL
20 MYR77,19780 MDL
50 MYR192,99450 MDL
100 MYR385,98900 MDL
250 MYR964,97250 MDL
500 MYR1.929,94500 MDL
1000 MYR3.859,89000 MDL
2000 MYR7.719,78000 MDL
5000 MYR19.299,45000 MDL
10000 MYR38.598,90000 MDL