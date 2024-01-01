Moldova leyinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile MDL → JEP çevirin

1.000 mdl
44,64 jep

1.00000 MDL = 0.04464 JEP

11:44 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855651.0737589.16371.453961.652050.9480918.3348
1 GBP1.168711.25495104.211.699331.930841.1080321.4289
1 USD0.931350.796844183.03951.35411.538580.8829517.0755
1 INR0.01121530.009595970.012042510.01630670.01852830.01063290.205631

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Moldova leyinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Jersey poundu
1 MDL0.04464 JEP
5 MDL0.22320 JEP
10 MDL0.44640 JEP
20 MDL0.89280 JEP
50 MDL2.23200 JEP
100 MDL4.46400 JEP
250 MDL11.16000 JEP
500 MDL22.32000 JEP
1000 MDL44.64000 JEP
2000 MDL89.28000 JEP
5000 MDL223.20000 JEP
10000 MDL446.40000 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Moldova Leyi
1 JEP22.40140 MDL
5 JEP112.00700 MDL
10 JEP224.01400 MDL
20 JEP448.02800 MDL
50 JEP1120.07000 MDL
100 JEP2240.14000 MDL
250 JEP5600.35000 MDL
500 JEP11200.70000 MDL
1000 JEP22401.40000 MDL
2000 JEP44802.80000 MDL
5000 JEP112007.00000 MDL
10000 JEP224014.00000 MDL