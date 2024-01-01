bin Fas dirheminden Moritanya ouguiyasına

Reel döviz kuru ile MAD → MRU çevirin

1.000 mad
3.991,17 mru

1,000د.م. MAD = 3,991UM MRU

14:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → MRUSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,03424,0342
Düşük3,96553,9218
Ortalama4,01233,9785
Değişim0.66%1.18%
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1 MAD → MRU istatistikleri

MAD → MRU kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,0342, en düşük 3,9655 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,0123 oldu. MAD → MRU kurundaki değişiklik 0.66 değerindeydi.

MAD → MRU kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,0342, en düşük 3,9218 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,9785 oldu. MAD → MRU kurundaki değişiklik 1.18 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1606,5870,780,9251,381,5251,33618,141
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,283778,1611,1861,7711,9571,71423,272
1 EUR1,081655,9630,84311,4921,6491,44419,618

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Moritanya ouguiyasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MRU seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → MRU kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Moritanya ouguiyası
1 MAD3,99117 MRU
5 MAD19,95585 MRU
10 MAD39,91170 MRU
20 MAD79,82340 MRU
50 MAD199,55850 MRU
100 MAD399,11700 MRU
250 MAD997,79250 MRU
500 MAD1.995,58500 MRU
1000 MAD3.991,17000 MRU
2000 MAD7.982,34000 MRU
5000 MAD19.955,85000 MRU
10000 MAD39.911,70000 MRU
Çevrim kurları Moritanya ouguiyası / Fas Dirhemi
1 MRU0,25055 MAD
5 MRU1,25277 MAD
10 MRU2,50553 MAD
20 MRU5,01106 MAD
50 MRU12,52765 MAD
100 MRU25,05530 MAD
250 MRU62,63825 MAD
500 MRU125,27650 MAD
1000 MRU250,55300 MAD
2000 MRU501,10600 MAD
5000 MRU1.252,76500 MAD
10000 MRU2.505,53000 MAD