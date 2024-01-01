bin Moritanya ouguiyasından Fas dirhemine

Reel döviz kuru ile MRU → MAD çevirin

1.000 mru
253,04 mad

1,000 MRU = 0,2530 MAD

11:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8551,06488,9691,4661,6470,97317,712
1 GBP1,1711,245104,0941,7151,9271,13820,724
1 USD0,940,803183,6091,3771,5470,91416,645
1 INR0,0110,010,01210,0160,0190,0110,199

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Moritanya ouguiyasından Fas dirhemine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MRU ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MAD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MRU → MAD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moritanya ouguiyası için en iyi döviz çiftleri

MRU → USD

MRU → EUR

MRU → GBP

MRU → INR

MRU → JPY

MRU → RUB

MRU → AUD

MRU → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moritanya Ouguiyası / Fas Dirhemi
1 MRU0,25304 MAD
5 MRU1,26519 MAD
10 MRU2,53037 MAD
20 MRU5,06074 MAD
50 MRU12,65185 MAD
100 MRU25,30370 MAD
250 MRU63,25925 MAD
500 MRU126,51850 MAD
1000 MRU253,03700 MAD
2000 MRU506,07400 MAD
5000 MRU1.265,18500 MAD
10000 MRU2.530,37000 MAD
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Moritanya Ouguiyası
1 MAD3,95199 MRU
5 MAD19,75995 MRU
10 MAD39,51990 MRU
20 MAD79,03980 MRU
50 MAD197,59950 MRU
100 MAD395,19900 MRU
250 MAD987,99750 MRU
500 MAD1.975,99500 MRU
1000 MAD3.951,99000 MRU
2000 MAD7.903,98000 MRU
5000 MAD19.759,95000 MRU
10000 MAD39.519,90000 MRU