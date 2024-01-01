5.000 Fas dirheminden Japon yenine

Reel döviz kuru ile MAD → JPY çevirin

5.000 mad
75.809 jpy

1,000د.م. MAD = 15,16¥ JPY

13:34 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,426616,4266
Düşük15,152115,1521
Ortalama15,963715,8275
Değişim-6.42%-0.48%
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1 MAD → JPY istatistikleri

MAD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,4266, en düşük 15,1521 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,9637 oldu. MAD → JPY kurundaki değişiklik -6.42 değerindeydi.

MAD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,4266, en düşük 15,1521 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,8275 oldu. MAD → JPY kurundaki değişiklik -0.48 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,6570,7810,9261,3811,5281,33718,176
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,31711,1871,7681,9571,71323,281
1 EUR1,08655,9660,84311,491,6491,44419,621

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Japon Yeni
1 MAD15,16170 JPY
5 MAD75,80850 JPY
10 MAD151,61700 JPY
20 MAD303,23400 JPY
50 MAD758,08500 JPY
100 MAD1.516,17000 JPY
250 MAD3.790,42500 JPY
500 MAD7.580,85000 JPY
1000 MAD15.161,70000 JPY
2000 MAD30.323,40000 JPY
5000 MAD75.808,50000 JPY
10000 MAD151.617,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Fas Dirhemi
100 JPY6,59556 MAD
1000 JPY65,95560 MAD
1500 JPY98,93340 MAD
2000 JPY131,91120 MAD
3000 JPY197,86680 MAD
5000 JPY329,77800 MAD
5400 JPY356,16024 MAD
10000 JPY659,55600 MAD
15000 JPY989,33400 MAD
20000 JPY1.319,11200 MAD
25000 JPY1.648,89000 MAD
30000 JPY1.978,66800 MAD