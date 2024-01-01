20 Fas dirheminden Japon yenine

Reel döviz kuru ile MAD → JPY çevirin

20 mad
303 jpy

1,000د.م. MAD = 15,16¥ JPY

13:33 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 MAD → JPYSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,426616,4266
Düşük15,161715,1617
Ortalama15,964115,8276
Değişim-6.36%-0.42%
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1 MAD → JPY istatistikleri

MAD → JPY kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,4266, en düşük 15,1617 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 15,9641 oldu. MAD → JPY kurundaki değişiklik -6.36 değerindeydi.

MAD → JPY kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,4266, en düşük 15,1617 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 15,8276 oldu. MAD → JPY kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDXOFGBPEURCADAUDSGDZAR
1 USD1607,7270,7810,9261,3811,5281,33718,181
1 XOF0,00210,0010,0020,0020,0030,0020,03
1 GBP1,281778,28611,1871,7681,9571,71323,283
1 EUR1,079655,950,84311,491,6491,44319,624

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Fas dirheminden Japon yenine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MAD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JPY seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MAD → JPY kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Fas dirhemi için en iyi döviz çiftleri

MAD → USD

MAD → XOF

MAD → GBP

MAD → EUR

MAD → CAD

MAD → AUD

MAD → SGD

MAD → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Fas Dirhemi / Japon Yeni
1 MAD15,15960 JPY
5 MAD75,79800 JPY
10 MAD151,59600 JPY
20 MAD303,19200 JPY
50 MAD757,98000 JPY
100 MAD1.515,96000 JPY
250 MAD3.789,90000 JPY
500 MAD7.579,80000 JPY
1000 MAD15.159,60000 JPY
2000 MAD30.319,20000 JPY
5000 MAD75.798,00000 JPY
10000 MAD151.596,00000 JPY
Çevrim kurları Japon Yeni / Fas Dirhemi
100 JPY6,59647 MAD
1000 JPY65,96470 MAD
1500 JPY98,94705 MAD
2000 JPY131,92940 MAD
3000 JPY197,89410 MAD
5000 JPY329,82350 MAD
5400 JPY356,20938 MAD
10000 JPY659,64700 MAD
15000 JPY989,47050 MAD
20000 JPY1.319,29400 MAD
25000 JPY1.649,11750 MAD
30000 JPY1.978,94100 MAD