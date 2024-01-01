Lesotho lotisinden Uganda şilinine

Reel döviz kuru ile LSL → UGX çevirin

1.000 lsl
203.535 ugx

1.00000 LSL = 203.53500 UGX

11:22 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.855451.0737589.16371.453911.65230.94842518.3272
1 GBP1.1689811.2552104.2311.69961.931521.1086921.4243
1 USD0.93130.796686183.03951.354051.538820.8832517.0684
1 INR0.01121530.009594060.012042510.01630610.01853110.01063650.205546

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Lesotho lotisinden Uganda şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak UGX seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → UGX kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Uganda Şilini
1 LSL203.53500 UGX
5 LSL1017.67500 UGX
10 LSL2035.35000 UGX
20 LSL4070.70000 UGX
50 LSL10176.75000 UGX
100 LSL20353.50000 UGX
250 LSL50883.75000 UGX
500 LSL101767.50000 UGX
1000 LSL203535.00000 UGX
2000 LSL407070.00000 UGX
5000 LSL1017675.00000 UGX
10000 LSL2035350.00000 UGX
Çevrim kurları Uganda Şilini / Lesotho Lotisi
1 UGX0.00491 LSL
5 UGX0.02457 LSL
10 UGX0.04913 LSL
20 UGX0.09826 LSL
50 UGX0.24566 LSL
100 UGX0.49132 LSL
250 UGX1.22829 LSL
500 UGX2.45658 LSL
1000 UGX4.91316 LSL
2000 UGX9.82632 LSL
5000 UGX24.56580 LSL
10000 UGX49.13160 LSL