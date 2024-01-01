1 Lesotho lotisinden Hindistan rupisine

Reel döviz kuru ile LSL → INR çevirin

1 lsl
4,60 inr

1,000L LSL = 4,595₹ INR

10:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → INRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek4,65084,6524
Düşük4,48804,4011
Ortalama4,58774,5520
Değişim2.40%2.00%
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1 LSL → INR istatistikleri

LSL → INR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 4,6508, en düşük 4,4880 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,5877 oldu. LSL → INR kurundaki değişiklik 2.40 değerindeydi.

LSL → INR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 4,6524, en düşük 4,4011 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 4,5520 oldu. LSL → INR kurundaki değişiklik 2.00 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07890,2931,4911,6520,94620,09
1 GBP1,18411,277106,9441,7661,9561,1223,795
1 USD0,9270,783183,7371,3831,5320,87718,631
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,222

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Hindistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak INR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → INR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Hindistan Rupisi
1 LSL4,59549 INR
5 LSL22,97745 INR
10 LSL45,95490 INR
20 LSL91,90980 INR
50 LSL229,77450 INR
100 LSL459,54900 INR
250 LSL1.148,87250 INR
500 LSL2.297,74500 INR
1000 LSL4.595,49000 INR
2000 LSL9.190,98000 INR
5000 LSL22.977,45000 INR
10000 LSL45.954,90000 INR
Çevrim kurları Hindistan Rupisi / Lesotho Lotisi
1 INR0,21761 LSL
5 INR1,08803 LSL
10 INR2,17605 LSL
20 INR4,35210 LSL
50 INR10,88025 LSL
100 INR21,76050 LSL
250 INR54,40125 LSL
300 INR65,28150 LSL
500 INR108,80250 LSL
600 INR130,56300 LSL
1000 INR217,60500 LSL
2000 INR435,21000 LSL
5000 INR1.088,02500 LSL
10000 INR2.176,05000 LSL
25000 INR5.440,12500 LSL
50000 INR10.880,25000 LSL
100000 INR21.760,50000 LSL
1000000 INR217.605,00000 LSL
1000000000 INR217.605.000,00000 LSL