500 Lesotho lotisinden Kosta Rika kolonuna
Reel döviz kuru ile LSL → CRC çevirin
Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz
Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.
Loading
|1 LSL → CRC
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|29,3862
|29,3862
|Düşük
|28,2242
|27,3712
|Ortalama
|28,9430
|28,4833
|Değişim
|1.84%
|4.78%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 LSL → CRC istatistikleri
LSL → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,3862, en düşük 28,2242 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,9430 oldu. LSL → CRC kurundaki değişiklik 1.84 değerindeydi.
LSL → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,3862, en düşük 27,3712 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,4833 oldu. LSL → CRC kurundaki değişiklik 4.78 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Lesotho lotisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir
- ABD Doları
- Avustralya Doları
- Brezilya Reali
- Bulgar Levası
- Çek Cumhuriyeti Korunası
- Çin Yuanı RMB
- Danimarka Kronu
- Endonezya Rupisi
- Euro
- Hindistan Rupisi
- Hong Kong Doları
- İngiliz Pound Sterlini
- İsveç Kronu
- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Singapur Doları
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin
- Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
- En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
- Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
|Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kosta Rika Kolonu
|1 LSL
|28,74300 CRC
|5 LSL
|143,71500 CRC
|10 LSL
|287,43000 CRC
|20 LSL
|574,86000 CRC
|50 LSL
|1.437,15000 CRC
|100 LSL
|2.874,30000 CRC
|250 LSL
|7.185,75000 CRC
|500 LSL
|14.371,50000 CRC
|1000 LSL
|28.743,00000 CRC
|2000 LSL
|57.486,00000 CRC
|5000 LSL
|143.715,00000 CRC
|10000 LSL
|287.430,00000 CRC