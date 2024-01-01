100 Lesotho lotisinden Kosta Rika kolonuna

Reel döviz kuru ile LSL → CRC çevirin

100 lsl
2.875,34 crc

1,000L LSL = 28,75₡ CRC

10:35 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LSL → CRCSon 30 günSon 90 gün
Yüksek29,386229,3862
Düşük28,224227,3712
Ortalama28,943128,4834
Değişim1.85%4.80%
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1 LSL → CRC istatistikleri

LSL → CRC kurunun performansı son 30 günde en yüksek 29,3862, en düşük 28,2242 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 28,9431 oldu. LSL → CRC kurundaki değişiklik 1.85 değerindeydi.

LSL → CRC kurunun performansı son 90 günde en yüksek 29,3862, en düşük 27,3712 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 28,4834 oldu. LSL → CRC kurundaki değişiklik 4.80 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8441,07990,3411,4921,6520,94620,101
1 GBP1,18511,278107,0351,7671,9581,12123,816
1 USD0,9270,782183,7421,3831,5320,87718,633
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,010,223

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Lesotho lotisinden Kosta Rika kolonuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LSL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak CRC seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LSL → CRC kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Lesotho lotisi için en iyi döviz çiftleri

LSL → USD

LSL → EUR

LSL → GBP

LSL → INR

LSL → JPY

LSL → RUB

LSL → AUD

LSL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Lesotho Lotisi / Kosta Rika Kolonu
1 LSL28,75340 CRC
5 LSL143,76700 CRC
10 LSL287,53400 CRC
20 LSL575,06800 CRC
50 LSL1.437,67000 CRC
100 LSL2.875,34000 CRC
250 LSL7.188,35000 CRC
500 LSL14.376,70000 CRC
1000 LSL28.753,40000 CRC
2000 LSL57.506,80000 CRC
5000 LSL143.767,00000 CRC
10000 LSL287.534,00000 CRC
Çevrim kurları Kosta Rika Kolonu / Lesotho Lotisi
1 CRC0,03478 LSL
5 CRC0,17389 LSL
10 CRC0,34778 LSL
20 CRC0,69557 LSL
50 CRC1,73892 LSL
100 CRC3,47785 LSL
250 CRC8,69462 LSL
500 CRC17,38925 LSL
1000 CRC34,77850 LSL
2000 CRC69,55700 LSL
5000 CRC173,89250 LSL
10000 CRC347,78500 LSL