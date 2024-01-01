Liberya dolarından Arabistan riyaline

Reel döviz kuru ile LRD → SAR çevirin

1.000 lrd
19,69 sar

1.00000 LRD = 0.01969 SAR

11:05 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11.3536519.00530.931150.7963371.3471583.04361.64082
1 CAD0.738743114.040.6878750.5882890.99519861.34791.21215
1 ZAR0.05261690.071224910.04899380.04190080.07088294.36950.0863351
1 EUR1.073951.4537520.410710.855251.4467789.18471.76216

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Liberya dolarından Arabistan riyaline para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → SAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Arabistan Riyali
1 LRD0.01969 SAR
5 LRD0.09846 SAR
10 LRD0.19693 SAR
20 LRD0.39386 SAR
50 LRD0.98464 SAR
100 LRD1.96928 SAR
250 LRD4.92320 SAR
500 LRD9.84640 SAR
1000 LRD19.69280 SAR
2000 LRD39.38560 SAR
5000 LRD98.46400 SAR
10000 LRD196.92800 SAR
Çevrim kurları Arabistan Riyali / Liberya Doları
1 SAR50.77990 LRD
5 SAR253.89950 LRD
10 SAR507.79900 LRD
20 SAR1015.59800 LRD
50 SAR2538.99500 LRD
100 SAR5077.99000 LRD
250 SAR12694.97500 LRD
500 SAR25389.95000 LRD
1000 SAR50779.90000 LRD
2000 SAR101559.80000 LRD
5000 SAR253899.50000 LRD
10000 SAR507799.00000 LRD