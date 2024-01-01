20 Liberya dolarından Euroya

Reel döviz kuru ile LRD → EUR çevirin

20 lrd
0,09 eur

1,000L$ LRD = 0,004743€ EUR

08:49 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LRD → EURSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00480,0048
Düşük0,00470,0047
Ortalama0,00470,0048
Değişim-0.88%-1.30%
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1 LRD → EUR istatistikleri

LRD → EUR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0047 oldu. LRD → EUR kurundaki değişiklik -0.88 değerindeydi.

LRD → EUR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0048, en düşük 0,0047 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0048 oldu. LRD → EUR kurundaki değişiklik -1.30 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADZAREURGBPSGDINRNZD
1 USD11,38318,2430,9270,7821,33883,7381,683
1 CAD0,723113,1880,670,5660,96760,5371,217
1 ZAR0,0550,07610,0510,0430,0734,590,092
1 EUR1,0791,49219,68310,8441,44390,3491,816

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Liberya dolarından Euroya para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LRD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak EUR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LRD → EUR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Liberya doları için en iyi döviz çiftleri

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LRD → NZD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Liberya Doları / Euro
1 LRD0,00474 EUR
5 LRD0,02372 EUR
10 LRD0,04743 EUR
20 LRD0,09487 EUR
50 LRD0,23717 EUR
100 LRD0,47434 EUR
250 LRD1,18585 EUR
500 LRD2,37171 EUR
1000 LRD4,74342 EUR
2000 LRD9,48684 EUR
5000 LRD23,71710 EUR
10000 LRD47,43420 EUR
Çevrim kurları Euro / Liberya Doları
1 EUR210,81800 LRD
5 EUR1.054,09000 LRD
10 EUR2.108,18000 LRD
20 EUR4.216,36000 LRD
50 EUR10.540,90000 LRD
100 EUR21.081,80000 LRD
250 EUR52.704,50000 LRD
500 EUR105.409,00000 LRD
1000 EUR210.818,00000 LRD
2000 EUR421.636,00000 LRD
5000 EUR1.054.090,00000 LRD
10000 EUR2.108.180,00000 LRD