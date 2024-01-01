2.000 Sri Lanka rupisinden Güney Afrika randına

Reel döviz kuru ile LKR → ZAR çevirin

2.000 lkr
120,90 zar

1,000Sr LKR = 0,06045R ZAR

08:18 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → ZARSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,06130,0627
Düşük0,05940,0588
Ortalama0,06010,0607
Değişim-1.47%-3.04%
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1 LKR → ZAR istatistikleri

LKR → ZAR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0613, en düşük 0,0594 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0601 oldu. LKR → ZAR kurundaki değişiklik -1.47 değerindeydi.

LKR → ZAR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0627, en düşük 0,0588 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0607 oldu. LKR → ZAR kurundaki değişiklik -3.04 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3830,78383,7491,5350,9271,3383,673
1 CAD0,72310,56660,5361,1090,670,9672,655
1 GBP1,2781,7681107,0181,9611,1851,714,694
1 INR0,0120,0170,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Güney Afrika randına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak ZAR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → ZAR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

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LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Güney Afrika Randı
1 LKR0,06045 ZAR
5 LKR0,30224 ZAR
10 LKR0,60448 ZAR
20 LKR1,20896 ZAR
50 LKR3,02240 ZAR
100 LKR6,04480 ZAR
250 LKR15,11200 ZAR
500 LKR30,22400 ZAR
1000 LKR60,44800 ZAR
2000 LKR120,89600 ZAR
5000 LKR302,24000 ZAR
10000 LKR604,48000 ZAR
Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Sri Lanka Rupisi
1 ZAR16,54310 LKR
5 ZAR82,71550 LKR
10 ZAR165,43100 LKR
20 ZAR330,86200 LKR
50 ZAR827,15500 LKR
100 ZAR1.654,31000 LKR
250 ZAR4.135,77500 LKR
500 ZAR8.271,55000 LKR
1000 ZAR16.543,10000 LKR
2000 ZAR33.086,20000 LKR
5000 ZAR82.715,50000 LKR
10000 ZAR165.431,00000 LKR