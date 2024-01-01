bin Güney Afrika randından Sri Lanka rupisine

Reel döviz kuru ile ZAR → LKR çevirin

1.000 zar
16.501,50 lkr

1,000R ZAR = 16,50Sr LKR

20:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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ZAR → LKR çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 ZAR → LKRSon 30 günSon 90 gün
Yüksek16,832716,9940
Düşük16,414415,9520
Ortalama16,645316,4907
Değişim-0.85%3.14%
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1 ZAR → LKR istatistikleri

ZAR → LKR kurunun performansı son 30 günde en yüksek 16,8327, en düşük 16,4144 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 16,6453 oldu. ZAR → LKR kurundaki değişiklik -0.85 değerindeydi.

ZAR → LKR kurunun performansı son 90 günde en yüksek 16,9940, en düşük 15,9520 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 16,4907 oldu. ZAR → LKR kurundaki değişiklik 3.14 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10,7810,917601,2021,53625,90815,20519,174
1 GBP1,28111,174769,8391,96733,17619,4724,552
1 EUR1,0910,8521655,9411,67628,26716,58920,92
1 XOF0,0020,0010,00210,0030,0430,0250,032

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Güney Afrika randından Sri Lanka rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak ZAR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut ZAR → LKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Güney Afrika randı için en iyi döviz çiftleri

ZAR → USD

ZAR → GBP

ZAR → EUR

ZAR → XOF

ZAR → AUD

ZAR → ZMW

ZAR → MVR

ZAR → MXN

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Çevrim kurları Güney Afrika Randı / Sri Lanka Rupisi
1 ZAR16,50150 LKR
5 ZAR82,50750 LKR
10 ZAR165,01500 LKR
20 ZAR330,03000 LKR
50 ZAR825,07500 LKR
100 ZAR1.650,15000 LKR
250 ZAR4.125,37500 LKR
500 ZAR8.250,75000 LKR
1000 ZAR16.501,50000 LKR
2000 ZAR33.003,00000 LKR
5000 ZAR82.507,50000 LKR
10000 ZAR165.015,00000 LKR
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Güney Afrika Randı
1 LKR0,06060 ZAR
5 LKR0,30300 ZAR
10 LKR0,60601 ZAR
20 LKR1,21201 ZAR
50 LKR3,03003 ZAR
100 LKR6,06005 ZAR
250 LKR15,15013 ZAR
500 LKR30,30025 ZAR
1000 LKR60,60050 ZAR
2000 LKR121,20100 ZAR
5000 LKR303,00250 ZAR
10000 LKR606,00500 ZAR