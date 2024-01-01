1 Sri Lanka rupisinden Guernsey pounduna

Reel döviz kuru ile LKR → GGP çevirin

1 lkr
0,00 ggp

1,000Sr LKR = 0,002575£ GGP

06:02 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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1 LKR → GGPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00260,0027
Düşük0,00250,0025
Ortalama0,00260,0026
Değişim-0.94%-4.09%
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1 LKR → GGP istatistikleri

LKR → GGP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0026, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → GGP kurundaki değişiklik -0.94 değerindeydi.

LKR → GGP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0027, en düşük 0,0025 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0026 oldu. LKR → GGP kurundaki değişiklik -4.09 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDCADGBPINRAUDEURSGDAED
1 USD11,3810,77883,7131,5310,9241,3363,673
1 CAD0,72410,56460,6171,1090,6690,9672,66
1 GBP1,2851,7741107,5331,9671,1871,7164,718
1 INR0,0120,0160,00910,0180,0110,0160,044

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Sri Lanka rupisinden Guernsey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak LKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GGP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut LKR → GGP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Sri Lanka rupisi için en iyi döviz çiftleri

LKR → USD

LKR → CAD

LKR → GBP

LKR → INR

LKR → AUD

LKR → EUR

LKR → SGD

LKR → AED

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Sri Lanka Rupisi / Guernsey poundu
1 LKR0,00257 GGP
5 LKR0,01287 GGP
10 LKR0,02575 GGP
20 LKR0,05149 GGP
50 LKR0,12873 GGP
100 LKR0,25746 GGP
250 LKR0,64364 GGP
500 LKR1,28728 GGP
1000 LKR2,57456 GGP
2000 LKR5,14912 GGP
5000 LKR12,87280 GGP
10000 LKR25,74560 GGP
Çevrim kurları Guernsey poundu / Sri Lanka Rupisi
1 GGP388,41600 LKR
5 GGP1.942,08000 LKR
10 GGP3.884,16000 LKR
20 GGP7.768,32000 LKR
50 GGP19.420,80000 LKR
100 GGP38.841,60000 LKR
250 GGP97.104,00000 LKR
500 GGP194.208,00000 LKR
1000 GGP388.416,00000 LKR
2000 GGP776.832,00000 LKR
5000 GGP1.942.080,00000 LKR
10000 GGP3.884.160,00000 LKR