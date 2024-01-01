LKR - GGP Döviz Kuru Tablosu

Wise'ın döviz tablolarıyla geçmiş piyasa verilerini kolayca inceleyebilir ve döviz çifltlerinin zaman içindeki trendlerini analiz edebilirsiniz.

İnteraktif tablolarımız gerçek zamanlı reel piyasa kurlarını kullanır ve son 5 yıla kadar olan veriler dâhil olmak üzere çeşitli aralıklardaki verileri görüntülemenizi sağlar. Bir tabloya erişmek için iki para birimi seçmeniz yeterli. Sonrasında detaylı bilgileri görüntüleyebileceksiniz.

1,000Sr LKR = 0,002714£ GGP

06:40 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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LKR → GGP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GGP

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  • Sri Lanka rupisi
    Sri Lanka rupisi

    Sri Lanka rupisi, Sri Lanka'nın para birimidir. Seylanca'da ‘Rs’, රු şeklinde, Tamilce'de ரூ şeklinde simgeleştirilir. Para birimi kodu LKR'dir. Sri Lanka rupisi dönüşüm katsayısı altı basamağa sahiptir. İtibari bir para birimi olarak kabul edilir. Rupi, popüler olarak ABD doları ile takas edilir.

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  • Guernsey poundu
    Guernsey poundu

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